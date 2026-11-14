Detectan a conductores con unidades robadas

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En la implementación del operativo Conducción Segura, elementos de la Policía Municipal localizaron y recuperaron dos vehículos con reporte de robo vigente, en ambas acciones, se detuvo a los dos conductores que los tripulaban por no contar con los documentos que acreditaran la propiedad, siendo turnados ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

La primera intervención se suscitó en la colonia Fuente del Bosque, en la colonia Balcones del Valle, donde los oficiales de Guardia Municipal detectaron una camioneta marca Chevrolet Saturn color dorado, misma que no contaba con placas de circulación.

Al verificar los datos ante el Sistema único de información policial se supo que la unidad contaba con reporte de robo con violencia. Ante este hecho se procedió con el aseguramiento de la mujer que tripulaba la unidad.

La segunda localización se realizó en la Zona Industrial en el Eje 114, donde los oficiales detectaron una camioneta tipo pick up marca Ford color negro, misma que contaba con los vidrios polarizados, razón por la que se le marcó el alto.

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Al verificar los datos ante el Sistema Único de Información se supo que la unidad contaba con reporte de robo con violencia del año 2022, el conductor fue informado de la situación y no presentó documentación.

Finalmente, ambas personas, así como el reporte de cada hallazgo fueron presentadas ante la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes. Adicionalmente, los datos de los vehículos fueron añadidos a la Plataforma Digital del a SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/ para recuperación.