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Seguridad

Capturan a 2 supuestos ladrones de motocicletas

Les aseguraron tres unidades, una había sido utilizada para cometer un asalto

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a 2 supuestos ladrones de motocicletas
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      Dos presuntos objetivos prioritarios, dedicados al robo de motocicletas, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en la capital potosina, les aseguraron las unidades en que andaban y se les remitió ante la autoridad respectiva.

      Según informó la corporación, derivado de labores de inteligencia y de la implementación de vigilancias fijas y móviles, los elementos detuvieron en la colonia Industrial, en la capital potosina, a Tareck "N", de 24 años, y Pedro "N", de 23 años, identificados como presuntos objetivos prioritarios por su posible participación en el robo recurrente de motocicletas en la capital y su zona metropolitana.

      Durante la intervención, los agentes aseguraron tres motocicletas, una con reporte de robo sin violencia, otra relacionada con un robo y una tercera que presentaba alteraciones en sus números.

      Los dos hombres y las unidades aseguradas quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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      Los individuos fueron identificados como objetivos prioritarios ya que presuntamente se dedican al robo de motocicletas con o sin violencia en la zona metropolitana. 

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      Elementos de la GCE aseguraron tres unidades e identificaron a los implicados como objetivos prioritarios en la capital potosina.

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