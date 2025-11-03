Capturan a dos “narcos”, uno es menor de edad

Dos supuestos vendedores de droga, fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano, que llevaban a cabo operativos de seguridad en las distintas colonias de la capital potosina.

De acuerdo a la información disponible, en la colonia Nueva Creación de la capital potosina, fue detenido Héctor N. de 28 años, alias “El Pollo”, el cual traía en su poder nueve dosis de la droga sintética conocida como “cristal”, al parecer con fines de venta.

El sujeto ya cuenta con antecedentes penales por posesión de droga y allanamiento, siendo detectado deambulando en la colonia referida en donde se logró su detención.

Por otro lado, en los despliegues efectuados en la zona oriente de la ciudad, en el Periférico Oriente y la colonia Prados, en el Municipio de Villa de Pozos, un menor de 17 años de edad quedó detenido, luego de que presuntamente poseía siete dosis de la droga sintética conocida como “cristal”.

Esta detención se suscitó cuando los agentes vieron al joven circulando por el Periférico a bordo de una motocicleta Itálika tipo FT150 en color gris/negro, modelo 2022, por lo que procedieron a interceptarlo.

En la inspección que le realizaron le encontraron la droga oculta entre su ropa y entonces procedieron a su arresto, también se investigó sobre la motocicleta pero no tiene reporte de robo. A los dos detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.