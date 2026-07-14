Capturan a dos supuestos vendedores de marihuana
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Derivado de operativos en las regiones Media y Altiplano, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas y aseguró diversas dosis de droga, vehículos, equipo táctico y "ponchallantas".
En el municipio de Rioverde, los elementos estatales detuvieron a un hombre de 20 años de edad, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, dosis de cristal y un vehículo.
En una segunda acción, en Guadalcázar, fue asegurado un adolescente en posesión de bolsas con marihuana, dosis de cristal, 90 artefactos conocidos como "ponchallantas", un vehículo con reporte de robo y un chaleco.
Las personas detenidas, así como la droga, los vehículos y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene presencia operativa y labores de inteligencia en todo el estado.
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En los operativos también fueron aseguradas drogas, ponchallantas y siete unidades presuntamente vinculadas con delitos