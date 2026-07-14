logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a dos supuestos vendedores de marihuana

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a dos supuestos vendedores de marihuana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Derivado de operativos en las regiones Media y Altiplano, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas y aseguró diversas dosis de droga, vehículos, equipo táctico y "ponchallantas".

      En el municipio de Rioverde, los elementos estatales detuvieron a un hombre de 20 años de edad, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, dosis de cristal y un vehículo.

      En una segunda acción, en Guadalcázar, fue asegurado un adolescente en posesión de bolsas con marihuana, dosis de cristal, 90 artefactos conocidos como "ponchallantas", un vehículo con reporte de robo y un chaleco.

      Las personas detenidas, así como la droga, los vehículos y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene presencia operativa y labores de inteligencia en todo el estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cesan a policía vial captada recibiendo mordida
      Cesan a policía vial captada recibiendo mordida

      Cesan a policía vial captada recibiendo "mordida"

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La investigación de Asuntos Internos de la SSPC capitalina confirmó la conducta indebida de la oficial

      Investigan a una policía vial por supuesta mordida
      Investigan a una policía vial por supuesta mordida

      Investigan a una policía vial por supuesta "mordida"

      SLP

      Rolando Morales

      Villa Gutiérrez aseguró que hay una política de cero tolerancia a la corrupción

      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos
      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

      SLP

      Redacción

      En los operativos también fueron aseguradas drogas, ponchallantas y siete unidades presuntamente vinculadas con delitos

      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado
      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

      SLP

      Redacción

      La FGR cateó el inmueble y aseguró tractocamiones, cajas de carga, una tolva y una estación de oxicorte