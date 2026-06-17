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Capturan a "fichita" que atemorizaba en la Rivas Guillén

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a "fichita" que atemorizaba en la Rivas Guillén
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      Un hombre con diversos antecedentes penales, incluyendo registros de ingreso a un centro penitenciario, fue detenido en la colonia Rivas Guillén Sur, luego de que los vecinos reportaran que presuntamente agredía e intimidaba a personas que transitaban por la zona.

      Luego del reporte, elementos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al lugar y localizaron a un individuo cuyas características coincidían con las señaladas por los denunciantes, el cual traía un cigarro de marihuana, situación que derivó en una reacción agresiva y resistencia al procedimiento, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Los registros consultados indican que el detenido acumula múltiples antecedentes por intoxicación en la vía pública, alteración del orden y otras faltas administrativas cometidas durante los últimos años. Asimismo, cuenta con detenciones previas por presuntos delitos contra la salud y antecedentes de ingreso a un centro penitenciario por delitos relacionados con enervantes y psicotrópicos, configurando un historial recurrente de incidentes con la autoridad.

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