Anciano es apresado por abusar de su hijastra
La Fiscalía lo señala por agresiones sexuales
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La Fiscalía General del Estado capturó a Gregorio "N", de 71 años de edad, por su probable intervención en los delitos de violación específica agravada, en concurso real homogéneo con el delito de violación agravada y violencia familiar agravada, en concurso real con lesiones, en perjuicio de una persona menor de edad, en Ciudad Fernández.
Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en la vía pública de la colonia Campestre Gama, de la demarcación antes referida.
De acuerdo con los datos de prueba recabados, los hechos se registraron durante mayo y junio de 2026, al interior de un domicilio en la colonia Campestre Gama, donde el ahora detenido habría cometido en diversas ocasiones actos de carácter sexual en agravio de la víctima, quien habitaba en el mismo domicilio que el imputado, debido a una relación que éste mantenía con la madre de la víctima.
Asimismo, el imputado presuntamente ejerció violencia física y amenazas contra la persona agraviada, generando condiciones de temor.
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Derivado de las investigaciones, personal del Ministerio Público solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida y cumplimentada por agentes de la PDI.
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Gregorio "N" quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde se llevará a cabo el procedimiento correspondiente.
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