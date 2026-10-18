Capturan a implicado en la desaparición de joven

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EL NARANJO. -Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI), por su presunta participación en la desaparición de un joven.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), la captura se realizó durante un cateo efectuado en una vivienda del fraccionamiento El Pedregal, en el municipio de El Naranjo.

Las investigaciones comenzaron luego de que familiares de la víctima denunciaron su desaparición, pues desde el 3 de septiembre de este año no habían vuelto a tener noticias de él.

Personal de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas inició las diligencias correspondientes y, mediante trabajos de campo y recopilación de indicios, logró establecer la posible participación de Gabriel "N" en estos hechos.

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Con los elementos obtenidos durante las investigaciones, las autoridades judiciales autorizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento El Pedregal, donde finalmente fue localizado y capturado el sospechoso.

Posteriormente, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, ante la cual deberá responder por el delito de desaparición cometida por particulares.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continuarán para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que desapareció el joven William Hernández Aguado de 27 de edad, a quien se le vio por última vez en la colonia La Encantada, perteneciente a El Naranjo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre el paradero de la víctima, por lo que el caso permanece bajo investigación.