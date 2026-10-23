Capturan a otros cuatro "narcos" en el estado

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En las últimas horas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro aparentes distribuidores de estupefacientes en varios puntos de la entidad. Durante los aseguramientos, se les decomisaron diversas dosis de marihuana y "cristal".

Fue en Santa María del Río donde se detuvo a Mario "N", de 42 años, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana y dosis de una sustancia con características similares al "cristal".

Por otro lado, En Axtla de Terrazas, los elementos estatales detuvieron a Leonardo "N", de 30 años, a quien le aseguraron dosis de presunto "cristal".

En la delegación de Bocas, en la capital potosina, fue detenido Jesús "N", de 31 años, a quien se le aseguraron dosis de hierba seca con características similares a la marihuana, así como un vehículo.

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En otro hecho, mediante el dispositivo "Altiplano Seguro", los oficiales detuvieron a Juan "N", de 27 años, originario de Tamaulipas, a quien le aseguraron bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, dosis de una sustancia con "cristal" y una camioneta.

La corporación informó que las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado precisó que mantiene los operativos de prevención y vigilancia en las cuatro regiones.