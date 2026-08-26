Sigue abierto amparo vs. obra en el Río Santiago

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Pese a que el gobierno estatal indicó que ya se habían resuelto los amparos contra la ampliación del Bulevar Río Santiago hasta Palma de la Cruz, la organización Cambio de Ruta indicó que aún está pendiente de resolución un expediente por la deforestación de la zona a causa de la obra, situación que incluso fue reconocida por la alcaldía soledense.

Gobierno estatal resuelve amparos en obra del Bulevar Río Santiago

El pasado 23 de mayo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona indicó que se resolvieron los amparos que mantenían detenida la obra, iniciada hace dos años.

El gobernador no precisó la fecha del reinicio de actividades, pero señaló que la Seduvop entregará el primer kilómetro de la obra.

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Amparo pendiente por tala de árboles en Río Santiago

Sin embargo, Cambio de Ruta indicó que el Poder Judicial de la Federación sigue tramitando el amparo 614/2025, presentado contra la tala de árboles y poda de vegetación en las dos orillas del canal del Río Santiago que va a pavimentarse.

La organización presentó el instrumento argumentando que los trabajos no tenían las autorizaciones ambientales.

Dentro de las pruebas presentadas, Cambio de Ruta indicó en un oficio enviado el pasado 17 de agosto al juzgado Sexto, que lleva el caso, está un documento de la alcaldía de Soledad en la que se reconocía que la Seduvop podó 201 árboles, la mayoría sanos.

Cambio de Ruta indicó que el proceso no ha terminado y que para el próximo 4 de septiembre se tiene prevista una inspección judicial en la que funcionarios judiciales documentarán las afectaciones que la obra generó el arbolado urbano.