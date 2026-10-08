Choque de vehículos deja cinco lesionados en Matehuala

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Matehuala.- Personal de Protección Civil atendió un accidente vial por alcance entre dos vehículos, percance registrado sobre la carretera 57, en el lugar se brindó atención prehospitalaria y valoración a cinco personas lesionadas, realizando las acciones necesarias para su atención y seguridad.

Los hechos se registraron en la carretera 57, donde dos vehículos se impactaron, una de las unidades salió de la carretera, dando varias vueltas, testigos pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, ya que había varias personas lesionadas en el vehículo volcado.

Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil Municipal para brindar auxilio, al llegar al lugar, vieron el carro que se salió de la carretera volcado y con severos daños, en este había cinco personas lesionadas, por lo que inmediatamente procedieron a su rescate y sacarlas del vehículo.

Fueron revisadas en el lugar, luego en la ambulancia fueron trasladadas a un hospital de Matehuala a recibir atención médica especializada.

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Se pide a la población tener precaución al viajar en carretera y respetar los límites de velocidad, pues se han estado incrementando los accidentes e incluso dentro de la ciudad, como la avenida Roble y la avenida Las Torres, que son lugares donde luego motociclistas y automóviles viajan a exceso de velocidad.