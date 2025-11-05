logo pulso
Choque en carretera a Rioverde deja 3 heridos

Un automóvil se impactó por alcance contra una camioneta y acabó destrozado

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Choque en carretera a Rioverde deja 3 heridos

Al chocar por alcance contra una camioneta en la carretera a Rioverde, un automóvil quedó destrozado por completo y tres jóvenes estudiantes que ahí viajaban resultaron lesionados, siendo llevados a un hospital a recibir atención médica.

El accidente se registró antes de las dos de la tarde de este martes, un automóvil Nissan Versa de color guida, circulaba por la carretera a Rioverde en dirección del distribuidor Juárez hacia la carretera a Rioverde.

Fue a la altura del número 314, en la colonia Francisco Sarabia, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad para de esta forma estrellarse de frente contra la parte posterior de una camioneta tipo plataforma, con estructura metálica, al parecer de una empresa gasera.

Por el golpe el carro quedó completamente destrozado de la parte frontal y tres jóvenes estudiantes que ahí viajaban se ocasionaron diversas lesiones; fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja, que los llevarían a un hospital a recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Peritos de la Guardia Civil de Soledad arribaron a tomar conocimiento del percance y tanto la camioneta como el auto serían enviados a una pensión hasta que hubiera acuerdo legal entre las partes involucradas.

