logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en la lateral de la Salvador Nava deja sólo daños

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Choque en la lateral de la Salvador Nava deja sólo daños
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este miércoles, se registró un choque por alcance en la lateral de la Salvador Nava, el cual solamente dejó daños materiales.

      Alrededor de las 16:30 horas del día de ayer, un automóvil Toyota Yaris, de color blanco, circulaba sobre los carriles centrales de la avenida y al incorporarse a la lateral se impactó contra la parte trasera de una camioneta Kia.

      Al chocar, el conductor del Toyota perdió el control del vehículo y continúo con una trayectoria errática, dando medio giro para terminar estrellándose nuevamente contra la guarnición.

      El auto finalizó con la parte delantera destrozada y fue retirado de la vía con la ayuda de una grúa. Mientras que la camioneta solamente presentó daños mínimos en la lámina. Cabe mencionar que ninguna persona resultó herida en el accidente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Momentos después, al lugar arribaron peritos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.

      Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para reparar los daños con sus respectivas aseguradoras.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala
      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      SLP

      Redacción

      Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro
      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      SLP

      Redacción

      La FGESLP reportó la recuperación de 621 unidades; 559 correspondieron a la capital y municipios de esa región.

      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido
      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido

      Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido

      SLP

      Redacción

      La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos
      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      SLP

      Redacción

      Las primeras versiones recabadas por la autoridad señalan que el altercado habría comenzado dentro del establecimiento