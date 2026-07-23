Choque en la lateral de la Salvador Nava deja sólo daños

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Este miércoles, se registró un choque por alcance en la lateral de la Salvador Nava, el cual solamente dejó daños materiales.

Alrededor de las 16:30 horas del día de ayer, un automóvil Toyota Yaris, de color blanco, circulaba sobre los carriles centrales de la avenida y al incorporarse a la lateral se impactó contra la parte trasera de una camioneta Kia.

Al chocar, el conductor del Toyota perdió el control del vehículo y continúo con una trayectoria errática, dando medio giro para terminar estrellándose nuevamente contra la guarnición.

El auto finalizó con la parte delantera destrozada y fue retirado de la vía con la ayuda de una grúa. Mientras que la camioneta solamente presentó daños mínimos en la lámina. Cabe mencionar que ninguna persona resultó herida en el accidente.

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Momentos después, al lugar arribaron peritos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para reparar los daños con sus respectivas aseguradoras.