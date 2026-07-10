Colisión en la Valles-Tampico deja tres lesionados
Se trasladaban con dirección de Ébano a Tamuín, sobre la carretera federal ´70
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TAMUÍN. -Un vehículo se salió del camino y chocó contra la barrera de contención en el entronque de la carretera federal número 70 y el libramiento Tamuín-Ciudad Valles; los tres ocupantes resultaron lesionados.
Este jueves, poco antes del mediodía, el conductor de un automóvil Volkswagen blanco, modelo reciente, se desplazaba con dirección de Ébano hacia Tamuín.
Sin embargo, al llegar al kilómetro 34, a la altura del lugar conocido como El Huiche, perdió el control del volante y se salió del carril hacia la derecha, impactándose contra una estructura metálica de contención.
Debido al fuerte impacto, resultaron lesionados el conductor y dos mujeres que lo acompañaban. Paramédicos de Bomberos Voluntarios, así como personal de la Coordinación Municipal de Salud, les brindaron auxilio; sin embargo, los tres se negaron a ser trasladados a un hospital.
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El vehículo quedó con severos daños en la parte frontal y ya no pudo ser movido, por lo que quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarlo.
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