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El aumento en el precio del jitomate, el tomate verde y la electricidad impulsaron los precios al consumidor en la primera quincena de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación aceleró más su paso en el onceavo mes del año.

Durante la primera mitad de noviembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aumentó 0.54% respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.96%.

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El Inegi destacó que en el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.47% y la anual, de 3.61%.

A su interior, el componente subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, disminuyó 0.10% a tasa quincenal.

Dentro de estos, los precios de las mercancías cayeron 0.25%, mientras que los de servicios incrementaron 0.05%.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente ascendió 2.72% en dónde los precios de frutas y verduras crecieron 5.50% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.35%.

Según el Inegi se debió en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Los productos que más se encarecieron fueron el tomate verde en primer lugar con un ascenso de 39.31%.

Otra vez el jitomate subió, ahora con una variación quincenal de casi 30%, mientras que la electricidad 20.74%.

Las amas de casa y consumidores en general pagaron 17.20% más por el chile serrano y 26.97% por el chile poblano.

El pollo y huevo también presionaron el gasto de los hogares con incrementos de 1.99% y 6.59%, respectivamente.

Bajaron de precio la calabacita, la cebolla y el trans aéreo, así como ropa de abrigo y colchones.