Con armas blancas, arrestan a malvivientes

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Con armas blancas, arrestan a malvivientes

Derivado de la presencia que se despliega por distintos sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, esto en las colonias San Francisco y Foresta.

En recorridos sobre la calle Venezuela, en la colonia San Francisco, los oficiales municipales ubicaron a un individuo que mostraba una actitud agresiva hacia los transeúntes, por lo que se le dio alcance y, después de entrevistarlo, se identificó como Domingo “N” de 29 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.

Christian “N”, de 37 años, fue detectado en la calle Lagos de Moreno, de la colonia Foresta, cuando cometía faltas administrativas, descubriéndole un utensilio metálico con filo semejante a un cuchillo.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por portación de arma prohibida y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

