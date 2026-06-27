logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con droga, detiene la Municipal a tres sujetos

Por Redacción

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Con droga, detiene la Municipal a tres sujetos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En diferentes acciones, oficiales de la Policía Municipal capitalina realizaron la detención de tres sujetos señalados por posesión de droga, siendo puestas a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. 

      El primer hecho se registró en el cuadrante oriente, sobre el Eje 102 y la calle Progreso de la colonia Industrial San Luis, donde los agentes municipales detectaron a un individuo cometiendo una falta al Bando de Policía y Gobierno y al momento de la revisión preventiva, le encontraron en posesión de una bolsa con marihuana, por lo que el implicado, identificado como Juan "N" de  19 años, fue detenido. 

      El segundo hecho se registró en el cuadrante sur, sobre la avenida Fleming, en la colonia Progreso, donde se detectó a un joven identificado como Jonathan "N" de 28 años de edad, quien fue detectado a bordo de una motocicleta urbana cometiendo una infracción al Reglamento de Tránsito, y en la inspección preventiva fueron encontradas cuatro dosis de cristal. 

      El tercer hecho se registró en el cuadrante norte, en la intersección de las calles Adolfo López Mateos y Francisco Javier Mina, en la colonia Mártires de la Revolución. Ahí, los agentes municipales detectaron a un individuo tripulando una motocicleta sin casco protector y al marcarle el alto, éste continuó su marcha siendo alcanzado metros adelante.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante la entrevista con el motociclista, Yair "N" de 32 años de edad, mostró una actitud evasiva y al momento de la revisión preventiva fue encontrado en posesión de 10 dosis de cristal.  

      Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, las tres personas aseguradas fueron canalizadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica y el embalaje de las sustancias decomisadas. 

      Finalmente, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hombre cae a pozo de 12 metros en La Constancia
      Hombre cae a pozo de 12 metros en La Constancia

      Hombre cae a pozo de 12 metros en La Constancia

      SLP

      Flor Martínez

      El rescate fue realizado por Protección Civil de Solead, que le brindó atención prehospitalaria

      Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE
      Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE

      Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE

      SLP

      Redacción

      En las últimas 24 horas también fueron recuperados dos vehículos con reporte de robo

      Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes
      Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes

      Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes

      SLP

      PULSO

      La Policía de Investigación abrió una carpeta para intentar esclarecer los hechos

      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)
      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)

      Vuelca tráiler con refrescos en la 57 y desata rapiña (video)

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió a la altura de Enramadas, con dirección a la Zona Industrial de San Luis Potosí