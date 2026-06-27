Con droga, detiene la Municipal a tres sujetos

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En diferentes acciones, oficiales de la Policía Municipal capitalina realizaron la detención de tres sujetos señalados por posesión de droga, siendo puestas a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El primer hecho se registró en el cuadrante oriente, sobre el Eje 102 y la calle Progreso de la colonia Industrial San Luis, donde los agentes municipales detectaron a un individuo cometiendo una falta al Bando de Policía y Gobierno y al momento de la revisión preventiva, le encontraron en posesión de una bolsa con marihuana, por lo que el implicado, identificado como Juan "N" de 19 años, fue detenido.

El segundo hecho se registró en el cuadrante sur, sobre la avenida Fleming, en la colonia Progreso, donde se detectó a un joven identificado como Jonathan "N" de 28 años de edad, quien fue detectado a bordo de una motocicleta urbana cometiendo una infracción al Reglamento de Tránsito, y en la inspección preventiva fueron encontradas cuatro dosis de cristal.

El tercer hecho se registró en el cuadrante norte, en la intersección de las calles Adolfo López Mateos y Francisco Javier Mina, en la colonia Mártires de la Revolución. Ahí, los agentes municipales detectaron a un individuo tripulando una motocicleta sin casco protector y al marcarle el alto, éste continuó su marcha siendo alcanzado metros adelante.

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Durante la entrevista con el motociclista, Yair "N" de 32 años de edad, mostró una actitud evasiva y al momento de la revisión preventiva fue encontrado en posesión de 10 dosis de cristal.

Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, las tres personas aseguradas fueron canalizadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica y el embalaje de las sustancias decomisadas.

Finalmente, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.