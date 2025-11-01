logo pulso
Seguridad

Con “mota”, sorprenden a tres individuos

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Con “mota”, sorprenden a tres individuos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por posesión de marihuana, dichas acciones se lograron mediante dispositivos de prevención desplegados en distintas colonias.

En la calle Cholultecas, de la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron para indicarle la sanción correspondiente. Después de entrevistarlo, se identificó como Saúl “N” de 19 años, encontrándole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

En recorridos sobre la calle Circuito Oriente, de la colonia UPA, los policías detectaron a quien dijo llamarse Dámaso “N” de 24 años, quien alteraba el orden público, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana. 

Por último, Christian “N” de 32 años fue observado por servidores públicos cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, en la calle Lluvia, de la colonia Puertas del Sol, descubriéndole una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana.

A los tres se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes, para después ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se continuará con el debido proceso. 

