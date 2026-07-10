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Conductor resulta herido al volcar y chocar

Dio de volteretas y le pegó a una camioneta en la Rioverde

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Conductor resulta herido al volcar y chocar
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      Un lesionado y cuantiosos daños materiales, arrojó como saldo el choque y volcadura de dos vehículos registrado en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle.

      El percance ocurrió alrededor de las tres de la tarde de este jueves, en que un automóvil Volkwagen Polo de color blanco, circulaba por la mencionada carretera en dirección al Anillo Periférico Oriente.

      Al llegar a la calle de Camelias, de la colonia Jardines del Valle, el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda y chocó contra el muro de concreto que divide los carriles.

      Tras el impacto contra el muro, el carro volcó dando de volteretas y en su desplazamiento chocó contra una camioneta Ford color negro que por ahí circulaba para finalmente quedar en posición normal.

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      Luego del hecho, algunos testigos llamaron a los números de emergencia y al lugar arribaron los paramédicos, quienes prestaron los primeros auxilios al conductor del auto y dado que presentaba lesiones considerables se determinó su traslado a un hospital.

      Por su parte, agentes de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente y los vehículos fueron llevados a una pensión particular, en especial el automóvil que quedó prácticamente en pérdida total, incluso se le desprendió una llanta con todo y el amortiguador.

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