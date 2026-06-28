Conductora, herida al volcar su camioneta

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Una camioneta recién salida de la agencia sufrió aparatosa volcadura cuando circulaba por el bulevar Rocha Cordero, frente a la colonia Arbolitos, en donde la conductora resultó lesionada y tuvo que ser llevada a un hospital.

El hecho tuvo lugar cerca la de la una de la tarde de este sábado, en que una camioneta Chirey de color gris, se desplazaba a alta velocidad sobre la lateral del mencionado boulevar en dirección a la avenida Industrias.

Frente a la colonia Arbolitos, la conductora de la camioneta, una joven de entre 22 y 25 años de edad, perdió el control del volante y de esta forma la unidad chocó contra la contención, para enseguida volcar quedando sobre la superficie de rodamiento en su costado izquierdo.

Según se informó en el lugar de los hechos, la camioneta recién había sido sacada de la agencia y al salir la conductora sufrió el aparatoso accidente, resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

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Finalmente, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue trasladada a una pensión, en tanto se llevan a cabo las diligencias legales; los daños que presentó eran de consideración y ya que terminó con fuertes destrozos tanto en cristales como en la carrocería.