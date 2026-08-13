Dan 30 años de cárcel a asesino huasteco
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CIUDAD VALLES.- Después de tres años del crimen de un hombre, ocurrido en el campo del ejido Ojo de Agua, el homicida fue sentenciado a 30 años de prisión.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que José "N" obtuvo sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado.
Los hechos se registraron en mayo de 2023, en un campo de fútbol del ejido situado en la cordillera Tének, donde el ahora sentenciado agredió con un arma blanca a la víctima, ocasionándole una lesión en el cuello que posteriormente provocó su fallecimiento.
Derivado de estos hechos, José fue detenido y puesto a disposición de la Delegación Cuarta de la FGESLP, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y llevar al probable responsable ante la autoridad judicial.
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Durante el proceso penal, la Fiscalía presentó los argumentos necesarios para acreditar la responsabilidad del imputado; por ello, el juez determinó emitir una sentencia de 30 años de prisión ordinaria.
Además, se establecieron dos sanciones económicas: una de carácter pecuniario y otra correspondiente a la reparación del daño en favor de la familia de la víctima.
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