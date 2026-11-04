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Seguridad

Dan a pistoleros siete años de prisión por portar arma

También los encontraron responsables de transporte de enervantes, siendo detenidos en Cerritos

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Dan a pistoleros siete años de prisión por portar arma
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      Por el delito de portación de arma de fuego, además de transporte de droga, dos hombres fuieron sentenciados a siete años de prisión luego de que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, acreditara plenamente tales ilícitos ante el juez de la causa.

      Los ahora sentenciados, José "N" y Pedro "N", se encuentran en el penal de La Pila en donde habrán de cumplir su condena.

      Después de aportar los elementos de prueba necesarios al juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, se impuso la pena de siete años de prisión y el pago de una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de cinco mil 187 pesos.

      Fue en marzo de años 2023, cuando los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, cuando los detectaron a bordo de un vehículo sobre la carretera libre a Cerritos a la altura de la localidad Los Quiotes, perteneciente al municipio de Cerritos.

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      En el hecho, el copiloto empuñaba una pistola tipo escuadra accionándola hacia la patrulla y al darle alcance al vehículo, José "N" y Pedro "N", descendieron del mismo, huyendo entre la maleza, aunque posteriormente fueron capturados.

      Los elementos, al realizar una revisión al vehículo de los agresores, localizaron el arma de fuego y 17 cartuchos útiles, así como diversas dosis de marihuana y cristal.

      Debido a ello se les acreditaron los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como la posesión de la droga con fines de transporte. 

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