logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dan cuatro años de cárcel a hombre que viajaba con pistola

El culpable fue detenido sobre la carretera ´57, a la altura de Matehuala

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Dan cuatro años de cárcel a hombre que viajaba con pistola
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia por cuatro años de prisión contra un hombre, luego de acreditar su participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

      Los hechos señalan que Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up, con placas de circulación del estado de Texas, sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Matehuala, en la localidad Los Pocitos, municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

      Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta tipo pistola, con su respectivo cargador abastecido con 10 cartuchos útiles, un estuche que contenía un cargador para arma de fuego desabastecido, entre otros objetos del delito.

      Los indicios asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición de la FGR en su representación en San Luis Potosí, quien inició las indagatorias y obtuvo la sentencia referida. Durante el proceso, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó los medios de prueba suficientes ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien impuso una sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a nueve mil 384 pesos 80 centavos.  En su comunicado, la FGR invitó a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala
      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      SLP

      Redacción

      Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro
      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      SLP

      Redacción

      La FGESLP reportó la recuperación de 621 unidades; 559 correspondieron a la capital y municipios de esa región.

      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido
      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido

      Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido

      SLP

      Redacción

      La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos
      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      SLP

      Redacción

      Las primeras versiones recabadas por la autoridad señalan que el altercado habría comenzado dentro del establecimiento