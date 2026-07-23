Dan cuatro años de cárcel a hombre que viajaba con pistola

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia por cuatro años de prisión contra un hombre, luego de acreditar su participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos señalan que Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up, con placas de circulación del estado de Texas, sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Matehuala, en la localidad Los Pocitos, municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta tipo pistola, con su respectivo cargador abastecido con 10 cartuchos útiles, un estuche que contenía un cargador para arma de fuego desabastecido, entre otros objetos del delito.

Los indicios asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición de la FGR en su representación en San Luis Potosí, quien inició las indagatorias y obtuvo la sentencia referida. Durante el proceso, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó los medios de prueba suficientes ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, quien impuso una sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a nueve mil 384 pesos 80 centavos. En su comunicado, la FGR invitó a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

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