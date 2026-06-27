Daños leves, en choque de dos autos
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CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo de modelo atrasado no tuvo precaución al tratar de incorporarse a la avenida Universidad y colisionó contra un automóvil de modelo reciente.
Lo anterior sucedió la mañana de este viernes, en el cruce con la calle Montes Pirineos, frente a la clínica Mediscin, hasta donde llegaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.
De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo marca Toyota, color gris y de modelo atrasado, circulaba sobre la calle Montes Pirineos y pretendía incorporarse a la avenida Universidad.
Sin embargo, no tomó las debidas precauciones y chocó contra un automóvil Nissan, de modelo reciente, conducido por una mujer.
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Los daños materiales fueron mínimos; sin embargo, la conductora afectada decidió solicitar la intervención de las autoridades y de su aseguradora.
Luego de dialogar durante varios minutos, ambos conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.
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