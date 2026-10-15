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Depravado abusó de una menor que estaba dormida

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Depravado abusó de una menor que estaba dormida
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      Un sujeto acusado de abusar de una menor de edad, en Ciudad Valles, fue vinculado a proceso, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado. El imputado es investigado por el  delito de abuso sexual calificado.

      Se trata de Marco "N", quien, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, el pasado 4 de octubre, realizó tocamientos de índole sexual contra una adolescente que se encontraba dormida en una habitación de su domicilio, cuando el imputado presuntamente ingresó al inmueble y llegó hasta el cuarto.

      Durante la continuación de la audiencia de control, el Ministerio Público expuso los datos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó vincular a proceso al imputado e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

      Asimismo, el Juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual se continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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