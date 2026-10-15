Desalojan un kínder por fuga de gas

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Un derrame de gas LP en un puesto ambulante de tacos ubicado en la colonia San Lorenzo provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de 38 niños y 12 docentes de un jardín de niños de la zona, luego de que se reportara un fuerte olor a gas, informó el titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia.

Explicó que tras realizar recorridos en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, se descartó una fuga activa y se identificó que el olor provenía de un cilindro que fue acostado por los responsables del puesto, lo que ocasionó el derrame del líquido.

Debido a que inicialmente no se tenía identificado el origen del olor y el establecimiento se encontraba cerca de un plantel educativo, se activó el protocolo de seguridad y se ordenó el desalojo total del jardín de niños mientras se realizaban las inspecciones para localizar el punto de riesgo.

Sostuvo que una vez identificado el puesto de tacos como el origen del incidente, algunos menores regresaron al plantel, mientras que otros permanecieron fuera hasta que sus familiares acudieron por ellos.

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Abundó que los responsables del puesto ambulante fueron apercibidos y deberán presentarse ante la autoridad correspondiente en un plazo no mayor a 72 horas. Precisó que el derrame ocurrió luego de que acostaran el cilindro, lo que provocó la salida del líquido y la persistencia del olor.

Aunque el fuerte olor generó preocupación entre los habitantes de la zona, subrayó que las revisiones realizadas por los cuerpos de emergencia permitieron determinar que no existía una fuga activa, por lo que se mantuvieron los recorridos preventivos para descartar otros puntos de riesgo, concluyó.