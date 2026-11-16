Desmantelan presunta red de vigilancia del crimen organizado

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EL NARANJO.- Un total de siete cámaras de videovigilancia y dos módems, presuntamente utilizados por grupos delictivos para vigilar los movimientos de las corporaciones policiacas, fueron localizados y asegurados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en El Naranjo.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), los dispositivos estaban colocados de manera estratégica en diferentes accesos y salidas de El Naranjo, lo que aparentemente permitía a integrantes de organizaciones criminales monitorear el desplazamiento de las patrullas.

El hallazgo fue resultado de recorridos de vigilancia y trabajos de inteligencia realizados por los agentes estatales, quienes detectaron los equipos y procedieron a retirarlos para impedir que continuaran siendo utilizados con fines ilícitos.

Las autoridades señalaron que este tipo de dispositivos presuntamente son empleados por grupos delincuenciales para obtener información sobre la presencia y los movimientos de las fuerzas de seguridad.

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Por otra parte, durante un operativo efectuado en el municipio de Tamazunchale, elementos de la misma corporación detuvieron a Rodolfo "N", de 26 años de edad, quien presuntamente conducía de manera temeraria y llevaba consigo varias bolsas que contenían marihuana.

Durante la intervención, los oficiales también aseguraron un automóvil Volkswagen Passat, modelo 2012, en el que se desplazaba el sospechoso.

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.