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Seguridad

Desmantelan red de reclutamiento criminal en Valles

Ofrecían empleo a jóvenes pero los obligaban a trabajar con ellos como "halcones"

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Desmantelan red de reclutamiento criminal en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Una presunta red de reclutamiento criminal, fue descubierta por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el fraccionamiento Tecnológico, en el municipio de Ciudad Valles. El operativo dejó cuatro detenidos y permitió el rescate de un adolescente originario de Chiapas.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, los sospechosos utilizaban falsas ofertas de trabajo para atraer jóvenes con la intención de reclutarlos y utilizarlos de "halcones".

      Mediante trabajos de inteligencia y un despliegue táctico de los operativos Escudo Potosí y Escudo Huasteco, los agentes estatales lograron detectar estas actividades antes de que la presunta estructura clandestina pudiera consolidarse.

      Entre los detenidos se encuentra Ulises "N", de 28 años, considerado un objetivo prioritario por las autoridades y señalado como posible responsable de intentar establecer esta red.

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      También fueron capturados Wenceslao "N", de 28 años, originario de Matamoros, Tamaulipas; Ángel "N", de 26 años, procedente de Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, así como un adolescente.

      Durante la intervención, los policías aseguraron equipo que presuntamente sería utilizado para espiar los desplazamientos y operativos de las fuerzas de seguridad en Ciudad Valles.

      Uno de los aspectos más delicados del caso fue la localización de un adolescente originario de Chiapas, quien aparentemente había sido atraído mediante engaños y posteriormente sometido a amenazas. El menor fue puesto a salvo por las autoridades.

      Los cuatro detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continuará las investigaciones para esclarecer el alcance de estas actividades y determinar si existen más personas involucradas.

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