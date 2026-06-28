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Seguridad

Detiene la Policía Estatal a presunto narco en Rioverde

En Salinas, otro maleante huyó abandonando una motocicleta y bolsas de marihuana

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Detiene la Policía Estatal a presunto narco en Rioverde
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      En distintas acciones, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de un supuesto vendedor de droga, esto en el municipio de Rioverde, mientras que en Salinas de Hidalgo un sujeto pudo huir y abandonó su motocicleta con bolsas de marihuana.

      Durante los recorridos en la Zona Media, en Rioverde, los agentes policiales detectaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta y al cometer infracciones determinaron marcarle el alto; en una revisión, le encontraron alrededor de 45 dosis de cristal que traía para su venta en la zona.

      El individuo se identificó como José N. de 40 años de edad, el cual fue detenido junto con la droga y la motocicleta.

      Por otra parte, dentro de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, integrada por la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, se mantiene presencia permanente en las cuatro regiones.

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      Como parte de este trabajo, en el municipio de Salinas de Hidalgo, en un recorrido los agentes detectaron a un individuo que al verlos huyó y abandonó una motocicleta.

      Los agentes policiales procedieron a asegurar la moto marca Honda de color negro, donde fueron localizadas cuatro bolsas con marihuana.

      En los dos casos, la persona detenida, los vehículos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes y coordinados para contribuir a la paz social en las cuatro regiones del estado.

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