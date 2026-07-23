Detienen a 31 personas en un día

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en las últimas 24 horas a 31 personas por su probable participación en diferentes hechos, entre ellos delitos contra la salud, allanamiento, lesiones, robo y conductas relacionadas con la seguridad vial.

Durante los distintos operativos también fueron asegurados seis vehículos y decomisados 166.2 gramos de marihuana, 19 dosis de la droga sintética conocida como "cristal" y una dosis de cocaína. En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró mantener la coordinación con las instituciones de los tres niveles de Gobierno, así como los despliegues operativos y las acciones preventivas en el estado.