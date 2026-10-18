Detienen a 7 narcos en la capital y Valles

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Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un total de siete personas en tres intervenciones realizadas en las colonias Julián Carrillo y Tercera Grande, en la capital potosina, así como en el municipio de Ciudad Valles, donde se aseguraron decenas de bolsitas de marihuana y "cristal"

En la colonia Julián Carrillo, en la capital potosina, fue detenido Gustavo "N", de 26 años, con bolsas de marihuana. En una segunda acción, en la colonia Tercera Grande, fueron detenidos Carlos "N", de 29 años; Fernanda "N", de 27, y Brenda "N", de 27 años a quienes se les aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal".

Por otra parte, en Ciudad Valles, elementos de la GCE detuvieron a Jesús "N", de 23 años; Samantha "N", de 27, y Juan "N", de 27 años, con bolsas de marihuana y dosis de una sustancia con características de "cristal".

Los detenidos fueron detectados mediante operativos que los agentes estatales realizaban en sus respectivas zonas y al sorprenderlos cometiendo faltas al Bando de Policía se les sometió a revisiones, localizándoles la droga.

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Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes por delito contra la salud y lo que resulte.