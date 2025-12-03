Detienen a banda de ladrones en la Satélite

Una presunta banda de ladrones domiciliarios fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando ya habían saqueado una vivienda de la colonia Satélite y pretendían huir en una camioneta con el producto del robo.

De acuerdo a los hechos, inicialmente los agentes policiales recibieron un reporte de un robo en proceso, por lo que se dirigieron a una vivienda de la colonia Satélite en donde lograron la detención de cuatro presuntos, tres hombres y una mujer.

El dueño del inmueble refirió que descubrió cuando los maleantes ya huían a bordo de una camioneta Nissan color gris, en donde habían cargado diversos muebles que habían sustraído de su casa.

Los sospechosos se identificaron como Antonio “N” de 54 años de edad, Edgar “N” de 24 años, Saúl “N” y Andrea “N”, ambos de 23 años, a quienes se les leyeron sus derechos como personas en detención.

Posteriormente fueron remitidos con la camioneta y el botín a la Fiscalía General del Estado, para que se les defina su situación legal y se esperaba que el afectado compareciera para que formalizara su denuncia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad a la Línea de Emergencias 9-1-1 o en forma anónima al 089.