Detienen a sujeto con auto irregular
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En Ciudad Fernández, personal operativo de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un hombre y aseguraron un vehículo que presentaba diversas irregularidades en sus elementos de identificación.
Los hechos se registraron sobre la carretera federal 70, a la altura del ejido El Refugio, donde agentes investigadores adscritos a la zona Media observaron un automóvil Nissan Sentra, color blanco, con posibles irregularidades.
Al efectuar una inspección, los elementos de la Policía de Investigación detectaron inconsistencias en el holograma del Registro Público Vehicular, así como irregularidades en el número de serie, por lo que procedieron a la detención del conductor, identificado como Alex "N".
Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Rioverde, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el vehículo asegurado, para que se deslinden responsabilidades y se determine su situación jurídica conforme a derecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detienen a dos por presunta de droga
Redacción
La Policía Municipal reportó las detenciones en la Zona Universitaria y en la calle Pedro Montoya
Anuncia SSPC reducción de carriles en Salvador Nava por 15 días
Iván Edmundo Rodríguez
Cerrarán el ramal de ascenso a la altura del "Puente Pemex" por obra del puente del bulevar Jacobo Payán
Choque múltiple en Circuito Potosí; no hay lesionados
Redacción
Elementos de la Guardia Civil Estatal división caminos tomaron conocimiento del choque por alcance en la colonia Tierra Blanca.