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Detienen a sujeto con auto irregular

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a sujeto con auto irregular
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      En Ciudad Fernández, personal operativo de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un hombre y aseguraron un vehículo que presentaba diversas irregularidades en sus elementos de identificación.

      Los hechos se registraron sobre la carretera federal 70, a la altura del ejido El Refugio, donde agentes investigadores adscritos a la zona Media observaron un automóvil Nissan Sentra, color blanco, con posibles irregularidades.

      Al efectuar una inspección, los elementos de la Policía de Investigación detectaron inconsistencias en el holograma del Registro Público Vehicular, así como irregularidades en el número de serie, por lo que procedieron a la detención del conductor, identificado como Alex "N".

      Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Rioverde, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el vehículo asegurado, para que se deslinden responsabilidades y se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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