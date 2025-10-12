Detienen a tres presuntos ladrones en Soledad

En atención a reportes, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunto robo a comercio, el hecho ocurrió en las colonias Azaleas y Fidel Velázquez.

El primer arresto se realizó en la Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia Azaleas, donde se informó sobre la presencia de dos individuos sacando material de un inmueble.

Agentes municipales se presentaron en la ubicación y observaron a dos sujetos que intentaron escapar, dándoles alcance de manera inmediata y después de entrevistarlos se identificaron como Rafael “N” de 60 años y Benito “N” de 33, a quien se les encontraron seis láminas, las cuales él mismo aceptó haber sustraído.

Por otra parte, personal de un supermercado que se encuentra sobre la carretera Matehuala, a la altura de la colonia Fidel Velázquez, solicitaron a policías soledenses presentarse, ya que tenían retenido a un hombre que quiso llevarse mercancía.

Los agentes se presentaron en el lugar, donde después de dialogar con el señalado éste dijo llamarse Josué “N” de 22 años, a quien le localizaron una cámara de videovigilancia, la cual indicó que no podía pagar.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, además les dieron lectura de su carta de derechos. Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.