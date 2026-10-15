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Detienen a un par de acosadores

Por Redacción

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a un par de acosadores
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      En diferentes puntos de la ciudad, dos sujetos fueron detenidos por elementos de la policía capitalina, señalados por acoso y amenazas a mujeres.

      Los oficiales municipales atendieron los dos reportes de auxilio. Uno de los involucrados fue asegurado en la zona centro, señalado por acoso sexual, en tanto el otro hombre fue arrestado en Lomas del Tecnológico también por acoso y amenazas a una excompañera de trabajo. 

      La primera intervención se suscitó cuando las integrantes del Grupo Centinela realizaban recorridos preventivos sobre la calle Ignacio Zaragoza. Ahí, una mujer les solicitó su apoyo, ya que un hombre la había acosado a ella y a otra mujer en una casa de asistencia, ubicada sobre la misma zona.

      Las agentes arribaron al lugar, donde ubicaron al hombre, quien fue señalado de mostrar sus partes íntimas a la encargada del negocio y a una huésped, haciéndoles insinuaciones sexuales. Ante el señalamiento, se procedió con la detención de Omar "N", de 52 años. 

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      La segunda detención fue en la colonia Lomas del Tecnológico, donde los agentes de Guardia Municipal fueron solicitados en una agencia automotriz, ya que reportaban una persona siendo víctima de amenazas con arma blanca y acoso por parte de un masculino

      Al acercarse al lugar, una mujer les señaló un vehículo Seat Ibiza gritando que a bordo iba el señalado, por lo que se inició una persecución por varias calles, culminando en la calle Huerta del Río. Ahí se realizó la detención de Ulises "N", de 37 años, quien habría ingresado al establecimiento donde acosó y amenazó a su víctima.

      Finalmente, a petición de ambas partes afectadas, los detenidos fueron canalizados al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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