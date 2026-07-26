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Se accidentan tres tráilers en autopistas, no hay lesionados

Dos volcaron en el tramo Valles-Rayón y otro más en libramiento de Tamuín

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Se accidentan tres tráilers en autopistas, no hay lesionados
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      Tres tráilers quedaron con fuertes daños materiales luego de sufrir aparatosas volcaduras en distintos hechos, dos se accidentaron en la autopista Valles-Rayón y el otro en el libramiento Valles-Tamuín, por suerte no se reportaron personas con lesiones graves pero los daños son cuantiosos.

      Uno de los percances ocurrió la mañana de este sábado, en el kilómetro 66 del tramo Tamasopo-Ciudad Valles, cerca de la caseta de cobro La Pitahaya.

      Fuentes oficiales informaron que el conductor de un tráiler marca Kenworth, color rojo, con caja cerrada, no tomó las debidas precauciones al pasar por una curva, por lo que perdió el control del volante.

      La pesada unidad terminó volcada sobre uno de sus costados, obstruyendo ambos carriles de circulación. Además, derramó combustible sobre la cinta asfáltica. El operador únicamente sufrió golpes leves y no requirió atención prehospitalaria.

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      En otro hecho, un tráiler que transportaba empaques para cemento terminó volcado sobre la autopista Valles-Rayón, el chofer resultó ileso.

      El accidente ocurrió poco después del mediodía de este sábado en el kilómetro 20 de la carretera de cuota, en el tramo Tamasopo-Rayón.

      El conductor de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con caja cerrada, presuntamente no tomó las precauciones necesarias al cruzar una zona de curvas, por lo que perdió el control del volante y la pesada unidad volcó sobre uno de los carriles de circulación. Además, causó daños a la barrera de contención.

      De manera oficial se informó que el trailero no sufrió lesiones; sin embargo, el percance provocó afectaciones a la circulación vehicular.

      En estos dos casos tomaron conocimiento elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes apoyaron a los conductores y realizaron el retiro de las unidades.

      Por otro lado, también la mañana de este sábado, oficiales de la Guardia Nacional atendieron el reporte de una volcadura en el kilómetro 99 del libramiento de cuota Valles-Tamuín, a la altura del ejido La Fortaleza, en el municipio tamuinense.

      Fuentes oficiales informaron que el conductor de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con remolque tipo góndola cargado con sorgo, se desplazaba con dirección de Tamuín hacia Ciudad Valles.

      Sin embargo, se durmió por unos segundos, y eso bastó para que perdiera el control del volante y saliera de la cinta asfáltica.

      El tráiler avanzó varios metros y golpeó un montículo de tierra; posteriormente cayó a un desnivel. El remolque terminó volcado.

      De manera milagrosa, el trabajador del volante solo sufrió golpes leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

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