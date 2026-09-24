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Seguridad

Aseguran a supuesto distribuidor de droga

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran a supuesto distribuidor de droga
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      En Ahualulco, un sujeto hallado en posesión de múltiples dosis de metanfetamina, las cuales distribuiría en la zona, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal.

      Esto, como parte de las acciones preventivas que se mantienen de manera permanente para fortalecer la seguridad y protección de la ciudadanía, según informó la corporación, que desplegó un operativo en el municipio referido, donde fue asegurado un hombre con al menos diez envoltorios con una sustancia con características de "cristal".

      Durante el operativo, fue arrestado José "N", de 24 años de edad, originario del estado de Aguascalientes, quien quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene acciones operativas y preventivas en las cuatro regiones, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad.

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