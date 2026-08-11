En flagrancia detienen a robacables en La Loma

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Fue detenido un hombre que sorprendido presuntamente hurtando el cableado de cobre de la instalación eléctrica, en las inmediaciones del Residencial Club La Loma, de la colonia Lomas del Tecnológico. Durante recorridos de seguridad, agentes de la policía capitalina fueron alertados sobre una persona que fue detectado sustrayendo cableado, mismo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial.

A la llegada de los oficiales de Guardia Municipal, personal de seguridad del lugar, señalaron que el hombre había sido detectado mediante las cámaras de vigilancia cuando brincó la barda perimetral del residencial, encontrándolo en flagrancia sustrayendo el cableado de cobre, solicitando inmediatamente la intervención de los agentes municipales.

Los oficiales decomisaron una rejilla de plástico color negro que contenía cable eléctrico de cobre, y a petición de la parte afectada se procedió con la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien se identificó como Laureano "N" de 54 años. Finalmente, el señalado fue trasladado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición de la FGE donde se determinará su situación legal.