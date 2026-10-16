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En prisión, por allanar un Aurrerá

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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En prisión, por allanar un Aurrerá
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      En la colonia Simón Díaz, un hombre fue detenido tras ser señalado por allanamiento y daños a un establecimiento comercial ubicado en la avenida Constitución. Oficiales de Guardia Municipal de la capital realizaron la detención del implicado.

      La corporación indicó que, a través del operativo Escudo Urbano, los agentes municipales atendieron el llamado de personal de la tienda Bodega Aurrerá, quienes solicitaron la intervención al encontrar una puerta dañada y un presunto intruso en una zona restringida.

      Al llegar al lugar, el gerente del establecimiento permitió el acceso de los oficiales, quienes encontraron al implicado, el cual había forzado una chapa y había dejado entreabierta la puerta con un polín.

      Ante la solicitud de la parte afectada, se procedió con la detención de Marco Antonio "N" de 40 años, señalado por la presunta comisión de los delito de daños y allanamiento, motivo por el que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal.

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