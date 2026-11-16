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En San Ciro, capturan a tres supuestos "narcos"

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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En San Ciro, capturan a tres supuestos "narcos"
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      Desarrollado por SACS IA

      En operativos realizados en la Zona Media, tres presuntos vendedores de droga fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en el municipio de San Ciro de Acosta, además se les investiga si pertenecen a algún grupo delictivo.

      Los detenidos fueron identificados como Hilario "N", de 44 años, Juan "N", de 44 años y Joel "N", de 26 años, todos originarios de San Ciro de Acosta.

      Durante la intervención, se les aseguraron  unas 20 bolsas de marihuana y alrededor de 25 dosis de "cristal", así como dinero en efectivo al parecer producto de la venta de droga.

      Los detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes por el delito contra la salud y lo que les resulte.

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      Por otro lado, en su informe diario la Guardia Civil Estatal destacó la detención de 34 presuntos delincuentes, entre los que se incluyeron los arrestos de San Ciro de Acosta.

      También indicó que en total se aseguraron 64 dosis de "cristal", 419 gramos de marihuana y  siete cámaras de videovigilancia utilizadas para la vigilancia por parte de grupos delincuenciales.

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