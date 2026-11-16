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Encierran a sujeto por tentativa de feminicidio

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a sujeto por tentativa de feminicidio
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      José "N", señalado por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en el municipio de Zaragoza, fue puesto tras las rejas por la Fiscalía General del Estado.

      Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 1 de septiembre de 2023, cuando la Fiscalía tuvo conocimiento del ingreso de una mujer a un centro hospitalario, debido a lesiones producidas por arma blanca.

      De acuerdo con las indagatorias, la víctima habría sido agredida por su pareja, quien presuntamente llegó a su domicilio en la localidad El Carmen, y la atacó causándole diversas lesiones.

      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron el mandamiento judicial en la zona Centro de dicha demarcación, donde localizaron al señalado, le informaron el motivo de su detención y dieron lectura a sus derechos constitucionales.

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