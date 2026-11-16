Encierran a sujeto por tentativa de feminicidio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
José "N", señalado por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en el municipio de Zaragoza, fue puesto tras las rejas por la Fiscalía General del Estado.
Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 1 de septiembre de 2023, cuando la Fiscalía tuvo conocimiento del ingreso de una mujer a un centro hospitalario, debido a lesiones producidas por arma blanca.
De acuerdo con las indagatorias, la víctima habría sido agredida por su pareja, quien presuntamente llegó a su domicilio en la localidad El Carmen, y la atacó causándole diversas lesiones.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron el mandamiento judicial en la zona Centro de dicha demarcación, donde localizaron al señalado, le informaron el motivo de su detención y dieron lectura a sus derechos constitucionales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hallan a una mujer sin vida en una vivienda de Los Vergeles
Redacción
Vecinos del norte de la capital potosina alertaron a las autoridades tras escuchar disparos
Choca contra un árbol en Salvador Nava y resulta lesionado
Redacción
El accidente ocurrió poco antes de las 21:00 horas
Detienen a seis tras disparos contra una casa en la Julián Carrillo
Redacción
La Guardia Civil Estatal aseguró dos armas de fuego y varias dosis de droga