Capturan a 2 maleantes en Valles y Matehuala

Los sorprendieron a bordo de motocicletas y les encontraron “ponchallantas”

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Dos presuntos integrantes de bandas delictivas, uno en Ciudad Valles y otro en Matehuala, fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal al ser detectados tripulando motocicletas con decenas de ponchallantas.

En un caso, los elementos estatales detuvieron en el fraccionamiento Altavista del municipio de Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, a Isaac “N” de 23 años, quien llevaba consigo 10 artefactos utilizados para dañar neumáticos de vehículos oficiales en persecuciones, también traía un teléfono celular.

Al sujeto se le vio circulando en una motocicleta por calles de la mencionada colonia y cuando los policías le marcaron el alto pudieron encontrarle los artefactos de varilla corrugada.

Asimismo, otro presunto informante de grupos de delincuentes, identificado con el nombre de Óscar “N” de 27 años, alias “El Cromo 1”, fue detenido en la colonia Guadalupe del municipio de Matehuala cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Los elementos policiales lo interceptaron y en una revisión de rutina pudieron encontrarle 21 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

A los dos sujetos se les indaga su presunta pertenencia a grupos delictivos que operan en sus respectivas zonas y mientras tanto permanecen ante el Ministerio Público por los delitos que se les llegue a acreditar.

