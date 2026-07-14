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Ya en prisión aprehenden a homicida de repartidor

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Ya en prisión aprehenden a homicida de repartidor
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      El pasado 24 de junio de 2026, en la colonia Hogares Populares Pavón, un repartidor de Sigma Alimentos fue asesinado a tiros, luego de haber sido asaltado.

      En las últimas horas, luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor "N", el presunto homicida, fue aprehendido ya en prisión, por los delitos de homicidio calificado y robo calificado.  

      El mandato judicial fue cumplido al interior del Centro Estatal de Reinserción Social N° 01, en La Pila, donde el indiciado ya se encontraba preso por otro delito. Ahora, el imputado podrá ser procesado como presunto responsable por el asesinato de una persona que se desempeñaba como repartidor de la empresa referida, ocurrido en el municipio de Soledad.

      El día de los hechos, alrededor de las 14:50 horas, la víctima surtía una tienda en la avenida Paseo de las Aves esquina con Flamingo, cuando fue abordada por Víctor, quien lo despojó del dinero en efectivo y posteriormente le disparó con un arma de fuego. 

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      La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General del IMSS N° 50, donde falleció a causa de las lesiones.  

      La investigación aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede S.L.P. obsequiara la orden de aprehensión correspondiente a fin de procesar al indiciado por este delito. El cumplimiento del mandato estuvo a cargo de agentes de la Policía de Investigación (PDI).

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