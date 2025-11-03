logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Familia sufre accidente en la Valles-Naranjo

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Familia sufre accidente en la Valles-Naranjo

CIUDAD VALLES.- Una familia originaria de Ciudad del Maíz, sufrió un accidente automovilístico sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

La mañana de este domingo, una camioneta Ford Ranger negra chocó contra un vehículo Chevrolet Aveo en el kilómetro 11 del mencionado eje estatal, a la altura del ejido Rancho Nuevo.

Fuentes oficiales informaron que el conductor, quien reside en Ciudad del Maíz, viajaba acompañado de su familia con destino a un municipio del interior de la Huasteca Potosina para pasar el Día de Muertos.

Sin embargo, al pasar por un bache perdió el control del volante; primero se salió del camino hacia la derecha, luego regresó a la carretera, pero invadió el carril contrario y chocó contra un costado del automóvil Aveo, para finalmente salirse nuevamente de la carretera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que solo presentaron golpes leves y el susto.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes dialogaron con los conductores y lograron que llegaran a un acuerdo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.
Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.

Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.

SLP

Redacción

Vándalo es apresado por allanar inmueble
Vándalo es apresado por allanar inmueble

Vándalo es apresado por allanar inmueble

SLP

Redacción

Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes
Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes

Con cristal, sorprenden a cinco malvivientes

SLP

Redacción

Seis muertos, deja un choque entre camionetas
Seis muertos, deja un choque entre camionetas

Seis muertos, deja un choque entre camionetas

SLP

Redacción

Las unidades impactaron en un camino vecinal de Villa Hidalgo y una acabó volcada