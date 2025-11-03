Familia sufre accidente en la Valles-Naranjo

CIUDAD VALLES.- Una familia originaria de Ciudad del Maíz, sufrió un accidente automovilístico sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

La mañana de este domingo, una camioneta Ford Ranger negra chocó contra un vehículo Chevrolet Aveo en el kilómetro 11 del mencionado eje estatal, a la altura del ejido Rancho Nuevo.

Fuentes oficiales informaron que el conductor, quien reside en Ciudad del Maíz, viajaba acompañado de su familia con destino a un municipio del interior de la Huasteca Potosina para pasar el Día de Muertos.

Sin embargo, al pasar por un bache perdió el control del volante; primero se salió del camino hacia la derecha, luego regresó a la carretera, pero invadió el carril contrario y chocó contra un costado del automóvil Aveo, para finalmente salirse nuevamente de la carretera.

En total, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que solo presentaron golpes leves y el susto.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes dialogaron con los conductores y lograron que llegaran a un acuerdo.