Fardero andaba robando en tienda Aurrerá

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaron a cabo la detención de Mario "N", de 50 años de edad, señalado por la probable participación en el delito de robo a comercio en la Bodega Aurrerá de la colonia Jardines del Valle.

En coordinación entre la autoridad y establecimientos comerciales, los agentes municipales atendieron de inmediato el reporte de la tienda, donde presuntamente Mario "N" habría intentado sustraer distintos productos de limpieza para autos sin realizar el pago correspondiente.

Ante el señalamiento e interés de la parte afectada de proceder legalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad investigadora, junto con la mercancía recuperada.