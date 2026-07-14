Fuertes daños dejan accidentes en Periférico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Anillo Periférico Norte y la carretera a Zacatecas, fue escenario de dos aparatosos accidentes viales registrados con una hora de diferencia, en los hechos hubo daños materiales cuantiosos, pero no se reportaron personas lesionadas.

El primer percance ocurrió cerca de ocho de la mañana de este lunes, inicialmente un automóvil Mazda de color rojo circulaba sobre el Anillo Periférico Norte y al llegar a dicho cruce, chocó de frente contra el costado izquierdo de una camioneta Nissan Xtrail de color arena, la cual se incorporaba al Periférico mediante maniobra de vuelta en "U".

Tanto el carro como la camioneta presentaron fuertes daños materiales y prácticamente quedarían en pérdida total.

El otro accidente se registró una hora más tarde, en que un automóvil KIA de color blanco transitaba por la carretera a Zacatecas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al llegar al Periférico Norte el conductor dio vuelta y entonces chocó contra otro vehículo que circulaba por esa vía; sin embargo, en este caso el segundo chofer se retiró del sitio dejando el auto con fuertes daños materiales ya que acabó con la parte frontal sumamente dañada.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, toman conocimiento de los dos accidentes viales y en el caso del primero se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo en lo particular; en el segundo hecho se recomendó al afectado que formalizara su denuncia ante el Ministerio Público para que le fueran pagados los daños que presentó su carro.