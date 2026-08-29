Intentan incendiar vivienda de un policía en Cd. Valles

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CIUDAD VALLES.- Un delincuente le prendió fuego al portón de la casa donde vive un policía, en la colonia San Rafael; la situación fue controlada rápidamente y solo se registraron daños mínimos.

La noche del jueves, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó un incendio en una vivienda ubicada en la calle Nuevo León, de la colonia San Rafael.

Por esa razón, se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y policías de diferentes corporaciones.

Cuando llegaron, se enteraron de que se había tratado de un hecho premeditado, pues una persona no identificada habría arrojado algún tipo de combustible sobre el portón de una vivienda propiedad de un policía, le prendió fuego y posteriormente se dio a la fuga.

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Personas que se encontraban cerca observaron las llamas y rápidamente combatieron el fuego, evitando que se extendiera hasta lograr apagarlo.

Durante las primeras diligencias, los policías encontraron un recipiente que contenía restos de combustible y, por tratarse de un hecho con apariencia de delito, enviarían un informe a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.