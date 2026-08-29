Intentan incendiar vivienda de un policía en Cd. Valles
Se presume que habría sido un hecho premeditado, por los indicios recolectados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Un delincuente le prendió fuego al portón de la casa donde vive un policía, en la colonia San Rafael; la situación fue controlada rápidamente y solo se registraron daños mínimos.
La noche del jueves, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó un incendio en una vivienda ubicada en la calle Nuevo León, de la colonia San Rafael.
Por esa razón, se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y policías de diferentes corporaciones.
Cuando llegaron, se enteraron de que se había tratado de un hecho premeditado, pues una persona no identificada habría arrojado algún tipo de combustible sobre el portón de una vivienda propiedad de un policía, le prendió fuego y posteriormente se dio a la fuga.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Personas que se encontraban cerca observaron las llamas y rápidamente combatieron el fuego, evitando que se extendiera hasta lograr apagarlo.
Durante las primeras diligencias, los policías encontraron un recipiente que contenía restos de combustible y, por tratarse de un hecho con apariencia de delito, enviarían un informe a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque con volcadura en Circuito Potosí
Redacción
El accidente ocurrió a la altura de colonia Puerta Real, sin reportes de personas lesionadas
Chocan en carretera a Zacatecas; no hay lesionados
PULSO
Un Toyota Yaris realizó una vuelta en U que provocó el accidente con una camioneta Chevrolet
Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución
Redacción
Se le aseguraron diversas dosis de droga