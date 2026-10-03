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Golpearon a parientes y los pusieron tras las rejas

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Golpearon a parientes y los pusieron tras las rejas
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      En distintos hechos, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaron a cabo la detención de Gustavo "N", de 22 años; Emilio "N", de 18 años; y Francisco "N", de 49 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar.

      Por presuntamente agredir a su pareja físicamente e intentar lesionarla con un machete, oficiales detuvieron a Gustavo "N" en la colonia Don Jacinto.

      También en atención a un auxilio solicitado en la colonia Genovevo Rivas Guillén, los agentes detuvieron a Emilio "N", quien fue señalado por su madre de agredirla físicamente.

      Finalmente, en el fraccionamiento Privadas del Ángel, fue detenido Francisco "N", señalado de agredir verbal y físicamente a una mujer.

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      En las distintas intervenciones, los detenidos fueron informados del motivo de su arresto, para después quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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