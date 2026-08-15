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Hallan a hombre sin vida en cañaveral

El cuerpo fue encontrado a unos metros de una moto que había sido reportada como abandonada

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Hallan a hombre sin vida en cañaveral
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado en una parcela cercana al ejido Tampaya.

      Desde hace unos días, elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos por esa zona, pues les reportaron una motocicleta abandonada cerca del río Valles, en las cercanías del ejido mencionado y del libramiento Valles-Tamuín.

      Fue hasta este viernes por la mañana cuando localizaron la unidad, una Italika tipo cross, y a unos metros se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre, en estado de putrefacción.

      El occiso vestía pantalón de mezclilla azul y playera de color claro. Estaba tirado bocarriba, con el casco puesto, y a unos metros había otro casco para motociclista.

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      Los policías acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, autoridad que lleva a cabo las investigaciones para esclarecer la identidad y la causa exacta de la muerte.

      Cabe mencionar que recientemente la Fiscalía activó una ficha de búsqueda de una persona que fue vista por última vez precisamente en el ejido Tampaya; sin embargo, no se ha confirmado si se trata de la misma persona.

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