Hallan camioneta robada abandonada en la Alameda

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Durante patrullajes en la Zona Centro, oficiales de Guardia Municipal de la capital localizaron una camioneta con reporte de robo, la cual fue abandonada en las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia.

En recorridos de vigilancia nocturna en las calles Manuel José Othón y Chicosein, los agentes municipales detectaron en condiciones de abandono reciente una camioneta marca Chevrolet Silverado, la cual presentaba también huellas de desvalijamiento.

Ante el hallazgo se consultó el número de serie de la camioneta en el Sistema único de información policial, arrojando que contaba con reporte de robo desde el pasado 7 de julio. Enseguida, los agentes municipales procedieron con la elaboración del informe correspondiente para canalizar a la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de las investigaciones.

Adicionalmente, los datos de la camioneta fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/ para localización del legítimo propietario.

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