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Hallan después de varios días a sexagenario sin vida

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Hallan después de varios días a sexagenario sin vida
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre de 63 años de edad fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición, en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas.

      La mañana de este jueves, vecinos de la privada Zinc, entre las calles Huertas y Adolfo López Mateos, percibieron un olor nauseabundo que provenía de la casa de Enrique Alvarado Hernández.

      Desde hacía varios días no veían a "don Enrique", situación que despertó la inquietud de uno de sus vecinos, quien decidió ingresar al terreno para averiguar si se encontraba bien.

      Al asomarse por una ventana, observó al hombre tendido sobre su cama, sin movimiento y con larvas sobre el cuerpo. Era evidente que llevaba varios días sin vida, pues el proceso de descomposición había provocado un olor desagradable que se percibía a casi una cuadra de distancia.

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      De inmediato, el vecino reportó el hallazgo al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área.

      Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que realizó una inspección en el inmueble y se entrevistó con familiares del fallecido.

      Durante las diligencias no se encontraron indicios de violencia. Además, los familiares informaron que Enrique padecía una enfermedad crónica desde hacía tiempo, por lo que se presume que su fallecimiento estuvo relacionado con ese problema de salud.

      Al no existir indicios de que se tratara de una muerte violenta, las autoridades permitieron que los familiares se hicieran cargo del cuerpo para realizar los trámites funerarios correspondientes.

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